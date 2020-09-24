شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يعلن غلق حسابات وهمية قد تستخدمها المخابرات الروسية بانتخابات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة فيسبوك، إغلاق حسابات وهمية قد تستخدمها المخابرات الروسية في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد أحد ممثلي فيس بوك أن موقع التواصل الاجتماعي لن يسمح بعرض الإعلانات التي تدعي النصر لحملتي ترامب أو بايدن ليلة الانتخابات، ففي 3 سبتمبر، وضع مارك زوكربيرج سياسة جديدة لفيس بوك تحظر عرض الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الذي يسبق الثالث من نوفمبر، يوم الانتخابات، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

ومع ذلك، فإن هذه السياسة، وفقًا لما نشرته شركة Fast Company الأخيرة، لن يمنع الحملات الرئاسية من إنشاء حملات إعلانية جديدة بدءًا من 4 نوفمبر، وهذا من شأنه أن يمكّن الحملتين الرئاسيتين أو كليهما من ادعاء النصر وإشباع السوق بإعلانات مضللة، وقد أوضح فيس بوك منذ ذلك الحين في بيان عام أن مثل هذه الإجراءات يتم إجراؤها أيضًا.