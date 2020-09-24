عليك معرفة هذه المعلومات الضرورية إذا كنت تمتلك سيارة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - تحصل العديد من المواقف السيئة والطارثة خلال قيادة السيارة والتي يتوجب حلها سريعا، لا سيما أنها قد تعرض حياة سائق السيارة للخطر أثناء القيادة، لذلك يتطرأ هذا المقال لأسوأ الأمور التي قد تحصل مع أي شخص أثناء القيادة وعرض بعض الحلول التي قد تبدو للوهلة الاولى بسيطة إلا أنها تنجيك فعليا من خطر محتمل لا سيما إذا لم يتوفر أحد إلى جانبك، أو لم تستطع طلب المساعدة.

لا تنشغل بالهاتف

لقد ثبت بالفعل أن الكثير من حوادث الطرق تحدث من انشغال السائق باستخدام الهاتف المحمول.

فإن كنت عزيزي السائق ممن يستخدمون تطبيق جي بي إس للاستدلال على الطرق، فمن الأفضل أن يكون لديك حاملا ثابتا في السيارة لهاتفك المحمول.

إن لم يكن لديك هذا الحامل فإنه من الممكن استخدام الخيط المطاطي الخاص بالنقود من أجل تثبيت الهاتف في فتحات مكيف السيارة، وبالتالي تتمكن من متابعته بأمان دون أن تعرض حياتك للخطر.

حافظ على كشافات السيارة نظيفة

مما لاشك فيه أن كشافات السيارة كلما كانت متسخة تأثر بشكل كبير على الرؤية ليلًا فإذا أردت الحصول على كشافات سيارتك براقة كالجديدة، فإليك تلك الحيلة البسيطة.

استخدم أي معجون أسنان في تغطية كامل غطاء الكشاف، واتركه لبضع دقائق، ثم استخدم منشفة قطنية جافة وقم بإزالة المعجون عن المصابيح بحركات دائرية حتى يزول تماما، وسوف تبهرك النتائج.

ضوء الكاشف العالى من الخف لم يعد مشكلة

كثيرا ما يفاجأ السائق بضوء ساطع آذى بصرة من توجيه ضوء الكشاف العالي من سيارة قادمة من الخلف في المرأة الأمامية، وقد يتسبب ذلك في اختلال عجلة القيادة وتعرضه للاصطدام.

حل المشكلة بسيط للغاية، فلو تأملت المرأة أمامك فسوف تري زرا أسود خلف المرآة، وبمجرد رفع هذا الزر لأعلى سوف يختفي تأثير ضوء الكشاف العالي المسلط نحوه، ويستكمل طريقة دون مضايقة.

حل مشكلة نسيان المفاتيح داخل السيارة

كثير من السائقين يقعون في هذا الخطأ الشائع، وهو نسيان المفاتيح داخل السيارة، وغلقها بصمام الأمان.

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وبالطبع يسبب لهم هذا الموقف الكثير من المشاكل، وقد يضطرون إلى الاستعانة بمتخصص في فتح السيارة، كما يمكن أن تتعرض السيارة لأضرار بالغة.

للخروج من ذلك المأزق يمكنك ببساطة الاستعانة بكرة تنس، ثم عمل فتحة دائرية فيها، ووضعها مكان المفتاح، ثم الضغط بقوة، حتى يسبب اندفاع ضغط الهواء في فتح القفل الداخلي للسيارة.

معرفة جهة فتحة الوقود للسيارة

إذا كنت قد استأجرت سيارة وفي حاجة لملئها بالوقود وتريد معرفة جهة فتحة خزان الوقود وأنت في مكانك.

اعلم أن شاشة بيانات السيارة قد وفرت لك هذه المعلومة، فقط لاحظ بدقة لتكتشف وجود سهم إلى جوار رمز مضخة البنزين يحدد لك الجهة الموجود فيها فتحة التزود بالوقود إن كانت في جهة السيارة اليمنى أو اليسرى.

إزالة الملصقات القديمة من على السيارة

من الأمور المزعجة حقا وجود ملصقات قديمة لا داعي لها على السيارة، وعملية إزالتها تسبب الكثير من المتاعب والخسائر أيضا، فقد تتسبب محاولات إزالتها في خدش السيارة كما تترك تلك المحاولات آثارا مزعجة يصعب التخلص من بقاياها.

حتى تنهي تلك المهمة بأبسط الطرق ما عليك سوى أن تمسحها بمنشفة مبللة بالخل، واتركها عدة دقائق، واستخدم كارت في إزالتها، وتأكد أنها سوف تزول تماما دون أي بقايا مزعجة.

تلميع أطارات السيارة

أنت حتما ممن يفتخرون بمظهر سياراتهم اللامعة والبراقة حتى إطارات السيارة، وحتى تسعد بإطارات سيارتك نظيفة ولامعة، ليس عليك إلا أن تمزج نصف لتر من مشروب الكولا مع القليل من منظف الأواني المنزلية.

استخدم اسفنجة في تنظيف الإطارات بهذا المزيج واستعد بالنتائج.