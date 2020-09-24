تكنولوجيا: أمازون تقدم مكبرات Echo Dots بتصميم كروي وسعر يبدأ من 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أمازون اليوم في فعاليات حدث Alexa عن إصدارها الجديد من مكبرات Echo Dots الصوتية، الذي يأتي بتصميم كروي، وسعر يبدأ من 50 دولار، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر.

أطلقت أمازون الجيل الرابع من مكبرات Dots الصوتية الذكية بتصميم جديد كلياً، حيث تحولت الشركة من تصميم القرص إلى تصميم كروي للمكبر الصوتي، مع طبقة خارجية من النسيج، كما يتوفر المكبر الصوتي الذكي باثنان من النماذج يضم إحداها شاشة LED مدمجة مع سعر أعلى بقيمة 10 دولارات.

أيضاً كشفت أمازون عن مكبرات Echo Dots الصوتية الذكية المخصصة للأطفال، والتي تنطلق بسعر 60 دولار تقريباً، وتتميز بنفس التصميم الكروي بأشكال وجوه الحيوانات.

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ومن المقرر أن يتوفر الجيل الرابع من مكبرات Echo Dot الصوتية الذكية بسعر 50 دولار تقريباً، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر، بينما يبدأ شحن الإصدار المميز بشاشة LED في 5 من شهر نوفمبر بسعر 60 دولار، أيضاً تخطط الشركة لبدء شحن الإصدار الخاص من المكبر الصوتي الذكي المخصص للأطفال بتصميم وجه الباندا في 9 من ديسمبر.

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