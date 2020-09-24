تكنولوجيا: Mobvoi تعلن عن ساعة TicWatch Pro 3 الذكية برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 4100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Mobvoi اليوم عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية TicWatch Pro 3، التي تنطلق بآداء أسارع وأكثر كفاءة، مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4100، كما تأتي الساعة الذكية بعمر أطول للبطارية، وسعر 300 دولار تقريباً.

تنطلق ساعة TicWatch Pro 3 الذكية كأول إصدار من شركة Mobvoi بنظام تشغيل Wear OS، مع معالج كوالكوم Wear 4100 الذي يدعم الساعة الذكية بآداء أسرع، وعمر أطول للبطارية.

أيضاً تدعم ساعة TicWatch Pro 3 الذكية قياس مستوى الأكسجين في الدم، كما تأتي بتطبيق TicZen الذي يعمل على قياس نسبة إجهاد المستخدم، أيضاً تقدم Mobvoi ساعة TicWatch Pro 3 الذكية بتصميم نحيف جداً، مع سعر 300 دولار تقريباً.

وتؤكد كوالكوم على أن رقاقة معالج Wear 4100 تدعم الساعة الذكية بآداء أسرع بنسبة 85%، كما يأتي كرت الشاشة بآداء أفضل 2.5 مرة، وتدعم إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

كما تنطلق ساعة TicWatch Pro 3 بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت رام، كما تأتي البطارية بقدرة 577 mAh أي بسعة أكبر من البطارية المقدمة في ساعة TicWatch Pro.

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وتأتي TicWatch Pro 3 باثنان من الشاشات هما شاشة OLED وأيضاً شاشة FSTN بخاصية always-on منخفضة الطاقة، حيث تأتي الأخيرة في الجانب العلوي من الساعة الذكية على أن تتحول إلى وضع سفاف عند إستخدام شاشة OLED الرئيسية.

أيضاً تؤكد Mobvoi على قدرة الساعة الذكية على دعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 72 ساعة مع نمط smart، أو 45 يوم في نمط “Essential ” الذي يرتكز على وضع الطاقة المنخفض في الشاشة، مع إيقاف بعض المميزات مثل تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ورصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

وفي البرمجيات تنطلق ساعة TicWatch Pro 3 ببرنامج TicOxygen الذي يدعم تعقب وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتطبيق TicZen لقياس مستوى الإجهاد، وTicBreathe لتمارين النفس لمعالجة التوتر، كما يعد TicHearing تطبيق جديد من الشركة يعمل على إدراك الضوضاء الواضحة في محيط المستخدم، كما يأتي تطبيق TicPulse بآداء أفضل في رصد معدل ضربات القلب.

من جاب أخر يدعم تطبيق TicExercise الآن حتى 10 من الأنماط الرياضية التي تتضمن السباحة، التجديف، وتسلق الجبال، الركض، إلى جانب التمارين الرياضية، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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