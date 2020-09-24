تكنولوجيا: قائمة بهواتف Oppo المقرر تحديثها بواجهة COLOROS 11 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo في مؤتمر الشركة للمطوريين اليوم عن واجهة COLOROS 11، التي تنطلق بمجموعة من المميزات، ويتوفر خلال الفترة القادمة على عدد 33 إصدار من هواتف الشركة.
تستعد شركة Oppo لتحديث عدد من إصدارات الشركة بالإصدار الجديدة من واجهة COLOROS 11، حيث كشفت الشركة عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها، إلى جانب جدولها الزمني لدفع التحديث.
ومن المقرر أن تشمل القائمة الأولى المقرر تحديثها من هواتف Oppo عدد 8 من إصدارات الشركة هم:
- Oppo Find X2
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition
- Oppo Ace2
Oppo Ace2 EVA Limited Edition
- Oppo-Reno4 Pro 5G
- Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition
- Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
ومن المقرر أن يبدأ مستخدمي الهواتف السابقة في تلقي التحديث الجديد بعد التسجيل، من جانب أخر تقدم Oppo تحديث ColorOS 11 أيضاً لعدد 25 هاتف من إصدارات الشركة، حيث تبدأ الشركة في دفع التحديث في أكتوبر لمستخدمي هاتف Oppo Reno4 5G.
وفي ديسمبر من عام 2020 ينطلق تحديث الواجهة لكلاً من هواتف:
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno Ace Gundam Edition
- Oppo-Reno4 SE 5G
- Oppo Reno3 5G Vitality Edition
- Oppo Reno3 Pro 5G
- Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition
- Oppo Reno Barcelona Custom Edition
- Oppo K7
- Oppo-Reno 10x Zoom Version
وفي يناير من عام 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:
- Oppo Reno3 5G
- Oppo Reno2
- Oppo-Reno2 Z
- Oppo A92s
- Oppo K5
- Oppo-A72 5G
- Oppo A52
- Oppo A91
وفي الربع الثاني من 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:
- Oppo Reno
- Oppo Reno Z
- Oppo-A11
- Oppo A11x
- Oppo A9
- Oppo-A9x
- Oppo Reno Inspiration Edition
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