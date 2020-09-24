تكنولوجيا: قائمة بهواتف Oppo المقرر تحديثها بواجهة COLOROS 11 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo في مؤتمر الشركة للمطوريين اليوم عن واجهة COLOROS 11، التي تنطلق بمجموعة من المميزات، ويتوفر خلال الفترة القادمة على عدد 33 إصدار من هواتف الشركة.

تستعد شركة Oppo لتحديث عدد من إصدارات الشركة بالإصدار الجديدة من واجهة COLOROS 11، حيث كشفت الشركة عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها، إلى جانب جدولها الزمني لدفع التحديث.

ومن المقرر أن تشمل القائمة الأولى المقرر تحديثها من هواتف Oppo عدد 8 من إصدارات الشركة هم:

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo Ace2 EVA Limited Edition Oppo-Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

ومن المقرر أن يبدأ مستخدمي الهواتف السابقة في تلقي التحديث الجديد بعد التسجيل، من جانب أخر تقدم Oppo تحديث ColorOS 11 أيضاً لعدد 25 هاتف من إصدارات الشركة، حيث تبدأ الشركة في دفع التحديث في أكتوبر لمستخدمي هاتف Oppo Reno4 5G.

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وفي ديسمبر من عام 2020 ينطلق تحديث الواجهة لكلاً من هواتف:

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo-Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 5G Vitality Edition

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo K7

Oppo-Reno 10x Zoom Version

وفي يناير من عام 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno2

Oppo-Reno2 Z

Oppo A92s

Oppo K5

Oppo-A72 5G

Oppo A52

Oppo A91

وفي الربع الثاني من 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:

Oppo Reno

Oppo Reno Z

Oppo-A11

Oppo A11x

Oppo A9

Oppo-A9x

Oppo Reno Inspiration Edition

المصدر

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