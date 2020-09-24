شركة Realme تشوق لقدوم هاتف ذكي مع كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ZTE في وقت سابق من هذا الشهر عن الهاتف ZTE Axon 20 5G بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم متاح تجاريًا يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة. الشركات الأخرى تعمل بدورها على هواتف ذكية تستخدم هذه التكنولوجيا، وأحدث شركة تنضم إلى القائمة هي شركة Realme.

في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، كشف لنا نائب الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Xu Qi Chase عن صورة لهاتف ذكي لا يضم أي قطع أو ثقب من أجل الكاميرا الأمامية، وأوضح في تعليق على منشوره أن هذا الهاتف لا يضم أي آلية منبثقة، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة.

لم يكشف لنا Xu Qi Chase عن أي معلومات أخرى حول هذا الهاتف ومن غير الواضح متى بالضبط ستقوم شركة Realme بإطلاقه، ولكنه قد يكون الهاتف الرائد المقبل للشركة الصينية.

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أما وقد قلنا ذلك، فهذا ليس أول هاتف من شركة Realme خالي من القطع أو الثقب. هذا اللقب كان من نصيب الهاتف Realme X الذي تم الإعلان عنه في شهر يوليو الماضي، والذي يأتي مع كاميرا أمامية منبثقة. كان هذا هو أول هاتف يستخدم كاميرا أمامية منبثقة من شركة Realme، وقد يكون هو الأخير، وخصوصًا بعدما صرح الرئيس التنفيذي للشركة في الهند وأوروبا، السيد Madhav Sheth أنه غير مُعجب بهذه التكنولوجيا.