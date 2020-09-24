تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Google Pixel 5 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Google Pixel 5 في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني بعد أقل من أسبوع من الآن. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فهو يقول أن الهاتف Google Pixel 5 الجديد القادم من شركة جوجل سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz ومحتوى HDR، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W والشحن اللاسلكي.

الهاتف Google Pixel 5 الجديد سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرتين في الخلف بدقة 12.2 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع عدسة بفتحة 2.2. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيملك القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية وفيديوهات FullHD بمعدل 240 إطار في الثانية.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 5 سيأتي كذلك مع مكبرات مزدوجة للصوت، وسيدعم البلوتوث 5.0 وشبكات الجيل الرابع 4G LTE، فضلا عن شبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيكون مقاومًا للماء والغبار بفضل إمتلاكه لشهادة IP68.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيُكلف إبتداءً من 629 يورو في أوروبا، وقد يُكلف ما يتراوح بين 599$ و 629$. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء بشكل رسمي، فهي مسألة أيام فقط.