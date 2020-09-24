شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تحطم اليوم الرقم القياسى لإعادة استخدام الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صجيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المقرر أن تنطلق مهمة NS-13 اليوم الخميس 24 سبتمبر الساعة 5 مساء، وإذا نجحت Blue Origin ، فستتفوق على SpaceX في إعادة استخدام صاروخ، حيث أعادت تدوير Falcon 9 ست مرات.

كما تم تصميم New Shepard في البداية للسياحة الفضائية، والتي تهدف إلى اصطحاب ما يصل إلى ستة ركاب إلى حافة الفضاء والطفو في المدار لمدة 10 دقائق.

ولكن Blue Origin، تمامًا مثل منافستها SpaceX، قد اصطدمت ببعض المطبات على الطريق ولا تزال تختبر الصاروخ في مهام الحمولة.

نقلت شركة New Shepard أكثر من 100 حمولة إلى الفضاء، لكن المهمة NS-13 مختلفة، حيث ستطير بعض البضائع محمولة على الجزء الخارجي من الداعم.

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سيختبر مستشعر الهبوط على سطح القمر، والذي سيكون موجودًا خارج الصاروخ، وهى تقنيات الهبوط الدقيقة للمهام المستقبلية إلى القمر لدعم برنامج Artemis.

ستساعد هذه التجربة Blue Origin ووكالة ناسا على فهم كيفية عمل التقنيات معًا لتحديد موقع المركبة الفضائية وسرعتها أثناء صعودها إلى القمر.

وكان تم اختيار Blue Origin مع Space X و Dynetics، لتطوير أنظمة هبوط بشرية للمهمة المحددة لعام 2024، وتم منحها عقدًا لمدة 10 أشهر يبلغ إجماليه 967 مليون دولار لتحقيق ذلك، وحتى تصل الشركة المملوكة لبيزوس إلى القمر، ستستمر في إطلاق الحمولات من وإلى الفضاء.