شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery يشهد نموا كبيرا بين المستهلكين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery نمو كبير بين مستهلكى الهواتف الذكية فى مصر، حيث نال المتجر على ثقة المستخدم والمؤسسات الكبرى على حد سواء. وهذا أدى إلى حرص الكثير من البنوك الشهيرة فى مصر مثل CIB وبنك مصر Banque Misr وبنك القاهرة Banque Du Caire، بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، البنك الأهلى الكويتى ABK Egypt على اضافة التطبيقات البنكية الخاصة بهم إلى HUAWEI AppGallery لتمكين المستخدمين من إجراء المعاملات البنكية بسهولة وأمان. كما أدى النمو الكبير الذى حققه المتجر إلى زيادة ثقة شركات الدفع الالكترونى مثل شركة Fawry التى أطلقت تطبيقها My Fawry على المتجر. هذا بالإضافة إلى أن الثقة التى حاز عليها المتجر من المؤسسات الصحفية الشهيرة مثل جريدة الخليج 365، التى أطلقت تطبيقها على المتجر. بينما قامت هذه المؤسسات والكيانات بإضافة شعار متجر تطبيقات هواوى HUAWEI AppGallery إلى حملاتها الاعلانية فى مصر.

ومن ضمن النمو التى حققته هواوى من خلال تطوير متجر تطبيقاتها هو أن تم إضافة تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery التى تتوافر بأكثر من 40 لغة وفى 45 دولة ومنطقة ومن ضمنهم مصر، مع خطط للتطبيق على نطاق أوسع فى المزيد من البلدان، حيث يوفر هذا التطبيق تجربة بحث مبتكرة تحدد موقع المعلومات وتقوم بتجميعها، مع تقديم النتائج الأكثر دقة وملائمة لكل مستخدم.

أصبح متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات فى العالم فى وقت قصير ليضم أكثر من 96 ألف تطبيق مدمج مع HMS Core، وما يزيد عن 490 مليون مستخدم نشط عالميًا. كما حقق متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery 261 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، كما نجحت هواوى فى استقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل فى جميع أنحاء العالم لمنصة خدماتها Huawei Mobile Services (HMS). وكل هذه الإنجازات التى حققتها هواوى فى وقت قصير ساهمت فى زيادة ثقة الكثير من الكيانات الاقتصادية الكبيرة مثل البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى فى متجر التطبيقات وحرصها على اضافة تطبيقاتها والتنويه عن هذا فى حملاتهم الاعلانية التى تصل إلى ملايين المستخدمين.

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جدير بالذكر أن مبدأ التطوير المستمر الذى تنتهجه هواوى، واهتمامها الشديد بعوامل الأمان وخصوصية البيانات ودراستها الجيدة للأسواق واحتياجات المستهلكين، جعلت HUAWEI AppGallery الذى يُمثل متجر التطبيقات الرسمى لهواتف هواوى الذكية من أكثر المتاجر موثوقية، وأصبح ينافس متاجر تطبيقات Google وApple، وهو ما يعد دليلًا على نجاح هواوى وتعزيزًا لمكانتها فى السوق المصري.