شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إعلان شركة أبل عن هواتف آيفون 12 المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكشف شركة أبل عن سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة فى حدث خاص بها فى 13 أكتوبر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع AppleInsider الأمريكى، حيث يضيف التقرير أن الطلبات المسبقة لأجهزة آيفون الجديدة يمكن أن تبدأ من 16 أكتوبر.

ويستشهد التقرير بالمعلومات الواردة من نصيحة "أرسلها شخص عرّف نفسه على أنه يعمل لدى شركة اتصالات في هولندا"، ومن المتوقع أن تتمتع جميع أجهزة آيفون الجديدة بقدرة 5G، فيما ألمح تقرير سابق صادر عن MyDrivers إلى الأسعار المحتملة لطرازات iPhone 12 ووفقًا للمطالبة، فإن السعر المبدئي لطرازات iPhone 12 سيكون أرخص من السعر الأولى لسلسلة iPhone 11.

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ووفقًا للتقرير، من المتوقع إطلاق iPhone 12 بسعر 649 دولارًا، وهو أقل من سعر iPhone 11 الذي تم إطلاقه - 699 دولارًا، كذلك فمن المتوقع أن تكون أسعار الإصدارات الأربعة المختلفة من آيفون 12 هى 699 دولارًا و749 دولارًا و999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالى.

يذكر أن شركة أبل عقدت حدث "Time Flies" عبر الإنترنت فقط فى 15 سبتمبر حيث أطلقت طرازات ساعتها الذكية Apple Watch وأجهزة iPad الجديدة، فيما تأتي ساعة أبل Watch 6 الجديدة مزودة بقياس نسبة أوكسجين الدم أو جهاز مراقبة SpO2 جنبًا إلى جنب مع ECG ومعدل ضربات القلب وأجهزة استشعار أخرى.

كما أطلقت الجيل الثامن من iPad الجديد، الذي يضم شريحة A12 Bionic التي تنقل المحرك العصبي Neural Engine إلى iPad الدخول لأول مرة. يتميز بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصة وiPadOS 14 الجديد، كما قدمت أبل جهاز iPad Air الجديد بتصميم جديد كامل الشاشة يتميز بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة وكاميرا خلفية جديدة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر Touch ID والمزيد، كما أنه مدعوم من مجموعة شرائح A14 Bionic إلى جانب iPad OS 14.