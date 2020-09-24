شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Wi-Fi Direct بهاتفك.. وكيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما لاحظ العديد من المستخدمين عند الدخول إلى إعدادات الواي فاي على هواتفهم الأندرويد الذكية، وجود خيار يعرف بـ "Wi-Fi Direct"، والذي قد لا يعرف الكثيرين ما يمكن لهذه الميزة القيام به، حيث إنها تعتبر مفيدة للغاية خاصة في الكثير من الحالات، وفيما يلي نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه الميزة كما يلي:

- ميزة Wi-Fi Direct

هو نوع من شبكات الواي فاي الجيل الثاني، حيث تتيح للأجهزة المتوافقة التي ليس لديها اتصال إنترنت خاص بها بإنشاء اتصال متبادل، حيث بفضلها يمكنك إنشاء شبكة لاسلكية بين عدّة أجهزة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام هذه التقنية مع Miracast "مشاركة الشاشة"، وحاليًا أحدث إصدار من هذه التقنية متوافق مع NFC.

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- استخدامات Wi-Fi Direct

تتيح هذه الميزة نقل الملفات بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى كابلات، كما تتيح إنشاء نقطة اتصال "شبكة" لممارسة الألعاب مع العديد من الأشخاص، فيما يظل نطاق الواي فاي مباشر وسرعات النقل الخاصة بها أعلى بكثير من البلوتوث، ولعل ذلك هو السبب وراء استخدامها لنقل الملفات.

كذلك فهناك العديد من التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات عبر هذه الخاصية، بل أيضًا تأتي بقدرات أخرى فريدة من نوعها.