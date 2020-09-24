أبرز عيوب Hangouts مع طريقة إصلاحها

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بدأت عيوب Hangouts بالظهور مؤخراً بسبب انتشار التطبيق مع الانتشار الكبير الذي حدث لجميع تطبيقات اجتماعات ودردشة الفيديو .

ولكن تعتبر عيوب Hangouts أكثر بروزاً من غيرها لأن التطبيق في الماضي لم يكن يحصل على الكثير من الاهتمام وبدأ مؤخراً باجتذاب الاهتمام بشكل كبير ناحيته .

تطبيق hangouts هو تطبيق مملوك لشركة جوجل وهو ليس تطبيق دردشة الفيديو الوحيد المملوك لجوجل فجوجل أيضاً تمتلك تطبيق آخر لدردشة الفيديو يدعى Meet وهو يعتبر نسخة منقحة من تطبيق hangouts ومقارب له في الشكل والاستخدام.

والآن لننتقل إلى عيوب Hangouts وطريقة إصلاحها بشكل كبير :

حل مشكلة تعذر إرسال الرسائل :

قد تظهر لك رسالة أو تنبيه يخبرك بأن الرسائل التي تقوم بإرسالها عبر تطبيق Hangouts لا تصل إلى المستخدمين أو الجهات المستهدفة من هذه الرسائل وأنك تحصل على رمز خطأ أحمر مع علامة تعجب محيطة به.

الحل الأفضل لهذه المشكلة هو التحقق من جودة اتصال الانترنت الخاص بك ومن ثم إعادة تسجيل الدخول في البرنامج .

حل مشكلة اختفاء أصوات المكالمات والإشعارات :

تتلخص هذه المشكلة في أنك تحصل على تنبيهات وإشعارات ولكن لا يصلك أي صوت لها ولتتمكن من حلها كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة الخطوط الثلاثة في التطبيق على هاتفك .

ثم قم بالضغط على اختيار Settings ثم من النافذة التي ستظهر قم بالضغط على اسم حسابك الخاص .

الآن قم بالضغط على Notifications او الاشعارات ثم قم بتحديد Messages لتتأكد من اعدادات التنبيهات وإن كانت مفعلة أم لا .

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ستجد أكثر من اختيار للرسائل والمكالمات الواردة وغيرها قم بالتأكد من جميع الاختيارات ويمكنك حتى من هنا تغيير نغمة الرنين.

حل مشكلة الشاشة الخضراء في مكالمة الفيديو :

أخبر بعض المستخدمين أن هناك شاشة خضراء تظهر أثناء إجرائهم لبعض مكالمات الفيديو وهي أحد عيوب Hangouts المشهورة للغاية على متصفح كروم تحديداً.

هذه المشكلة مزعجة جداً لأنها تمنعك من رؤية الطرف الآخر ولتحل هذه المشكلة كل ما عليك فعله هو :

فتح قائمة الاعدادات الخاصة بمتصفح كروم Settings ثم التوجه إلى الاعدادات المتقدمة Advanced ثم الضغط على اختيار Hardware Acceleration وإلغاء تشغيله أو إغلاقه.

حل مشكلة التقطيع في مكالمة الفيديو :

تعتبر هذه واحدة من أكبر عيوب تطبيق Hangouts ولتتمكن من حلها كل ما عليك فعله هو تغيير صيغة أو جودة الفيديو الخاص بالمكالمة ليصبح أقل حتى تتمكن من الحصول على أقوى جودة للاتصال.

بالطبع السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة هو ضعف اتصال الانترنت الخاص بك ولكننا لسنا في موقع يسمحنا بالشكوى من هذا الأمر ونحن نريد أن ننتهي من مكالمات الفيديو الخاصة بنا بجودة مقبولة.

لتتمكن من الوصول إلى هذه الاعدادات قم بالضغط على صورة مكالمة الفيديو ثم قم بالضغط على رمز الترس لفتح قائمة الإعدادات.

في النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك قم بالضغط على اختيار Bandwidth ثم قم باختيار SD لتحصل على أقل جودة ولكن أكثر اتصال مستقر.

قدمنا لكم اليوم مجموعة من عيوب hangouts وطرق حلها وعلاجها بشكل بسيط، ولكن يظل هناك عيب لا يوجد له حل وهو أن تطبيق Hangouts يستهلك الكثير من باقة الانترنت ويحتاج إلى الكثير من الـ Bandwidth ولذا إن كنت تمتلك إتصال انترنت ضعيف بعض الشيء فهذا يعني أنك لن تتمكن من الاستمتاع بالاتصال بأعلى جودة ممكنة .

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