إطلاق Oppo Reno 4 / 4 Pro في مصر رسميًا

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تم اطلاق Oppo Reno 4 بنسختيه العادية و الـPro في مصر بشكل رسمي في مؤتمر عن طريق الإنترنت عقدته الشركة يوم 23 سبتمبر. الهواتف التي تحمل مميزات تحكم عليها بأنها ممتازة لفئات معينة صدرت بتسعير يثير الجدل بين من يرى ان Oppo شركة تستحق ثمنها ايًا كان. ومن يرى ان Xiaomi و Realme و Samsung اختيارات افضل ايًا كان تسعير Oppo للهواتف. هنا نحن سننقل لكم مواصفات الهاتفين. وتسعيرهما الرسمي في مصر مع تعليق بسيط على الهواتف والتسعير. فأكمل القراءة

مواصفات هاتفي Oppo Reno 4

الهاتف Oppo Reno 4 Oppo Reno 4 Pro المعالج Qualcomm Snapdragon 720G الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 60Hz بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB بسعة 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية Advertisements وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.4 البطارية بطارية بسعة 4015mah يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

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ماذا في Oppo Reno 4 بنسختيه؟

في الهاتف لاشئ مميز كثيرًا في النسخة العادية وبعض المميزات البسيطة في النسخة الأعلى فمعالح Snapdragon 720G نعم يقدم اداء ممتاز جدًا بل سيساعدك في اصعب الإستعمالات وتشغيل اقوى الألعاب والبرامج. لكنه انتشر في فئته. الأداء جيد على كل حال لكن غير مميز. كذلك خيارات الذاكرة جيدة فذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB فقط في النسختين. مع وجود 128GB في النسخة العادية و خيار 256GB اضافي في النسخة الأعلى.

الشاشة في الهاتفين مميزة في النسخة الأعلى لأنها بمعدل تحديث 90Hz وهو امر غير منتشر تحت 10 الف جنيه مصري. لكن لا شئ آخر في الشاشات مميز في فئتهم الشاشات كلها من نوع Super AMOLED و AMOLED و OLED فلا شئ مميز غير معدل التحديث العال في هاتف Reno 4 pro.

من ناحية الكاميرات ايضًا التركيبة الخاصة بالكاميرات صارت تقليدية. هي تعد بصور جيدة على كل حال وقد تمت تجربة هذه التركيبة عدة مرات في اكثر من فئة سعرية وكانت دائمًا نتائج الصور من هذه التركيبة جيدة جدًا غير سيئة نهائيًا تخرج صورًا واضحة التفاصيل عالية الجودة بدون مشاكل. لكنها غير مميزة جدًا. المميز في النسخة العليا هي سرعة الشحن بسرعة 65Watt التي من شأنها شحن البطارية في 35 دقيقة فقط. لن تحتاج وقتًا اطول من ذلك من اجل شحن البطارية فهذا جيد جدًا

سعر Oppo Reno 4 بنسختيه.

النسخة العادية بسعر 6290 جنيه وان قمت بحجزها مسبقًا ستحصل على كاش باك بقيمة 300 جنيه. النسخة الأكبر بسعر 8990 جنيه مع كاش باك بقيمة 300 جنيه عند الحجز المسبق. السعر مرتفع جدًا للنسختين. يمكن ان اقول ان Reno 4 العادية سعرها افضل من تسعير Reno 3 السئ جدًا. لكن Reno 4 pro؟ هو في منافسة S10 lite و Note 10 lite وهذه الهواتف من سامسونج يمكنها ان تسحقه. لا ان تنتصر عليه بل تسحقه تمامًا لن يستطيع منافستها. لكن على العموم انتظر مننا مقال الإنطباعات نتحدث عن الهواتف بحريتنا قليلًا

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