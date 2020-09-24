كمامة خارقة .. ستمكنك من تلقي المكالمات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

يتطور سوق الكمامات بشكل متسارع منذ تفشي جائجة كورونا حول العالم، حيث أبدع الفنانون في تصميم أجمل الكمامات بمختلف الأشكال والألوان مع الحفاظ على أعلى درجات الحماية، لكن أخذت الكمامة الآن شكلا جديدا وأداء مرتفعا بالإضافة إلى دورها الأساسي في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وبما أن الكمامة باتت أمراً ضرورياً في ظل جائحة كورونا، فقد برزت العديد من الصعوبات مثل توصيل سماعات الأذن السلكية واللاسلكية، ومن هذا المنطلق طورت شركة هابل كونيكتد للإلكترونيات كمامة ثورية تحتوي على سماعات وميكروفون متصل بها.

وبفضل مميزاتها، تمكّن الكمامة الجديدة التي أطلق عليها اسم “ماسكفون” المستخدم من الاستماع للموسيقى والرد على المكالمات بسهولة.

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وقد استخدمت الشركة خطاف أذن مطاطي من النيوبرين في كمامة ماسكفون التي تحتوي على مرشحات PM 2.5 و N95 / FFP2 قابلة للاستبدال، وماء IPX5 ونسيج قابل للغسل أيضاً.

ستوفر ماسكفون 12 ساعة من وقت التشغيل سواء كان ذلك لإجراء المكالمات أو الاستماع للموسيقى. هناك ثلاثة أزرار متوفرة على الجانب الأيمن من الكمامة للإيقاف المؤقت والتشغيل، وزيادة وخفض الصوت.

كما تتميز ماسكفون باحتوائها على ميزة التنشيط الصوتي المباشر لتشغيل تطبيق أليكسا المضمن في تطبيق هابل كونيكت، وهو متوافق مع المساعدات الصوتية مثل سيري ومساعد غوغل. هذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام ماسكفون للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية أيضاً.

تم إطلاق المنتج بسعر يبدأ من 49 دولاراً أمريكياً، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس البريطانية.