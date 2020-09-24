تكنولوجيا: صور إعلامية رسمية لهاتف Pixel 4a 5G قبل مؤتمر 30 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل قريباً لإطلاق أول إصدار للشركة من هواتف 5G الذي ينطلق بعنوان Pixel 4a 5G، واليوم تأتي صور إعلامية ثلاثية الأبعاد لتوضح تصميم هذا الإصدار بتفاصيل أكثر دقة.

يتميز هاتف Pixel 4a 5G بحجم شاشة 6.2 إنش، كما تقدم جوجل هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 765G لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يختلف هذا الإصدار عن هاتف Pixel 4a في الكاميرة الثانوية التي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، كما يضم بطارية بقدرة 3885 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

كما تأتي كاميرة السيلفي في هاتف Pixel 4a 5G في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ويتميز الهاتف بأبعاد 19.5:9.

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أيضاً تقدم جوجل هاتف Pixel 4a 5G بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، بينما يأتي شعار جوجل في الجزء السفلي.

وتتميز الكاميرة الخلفية المزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 12.2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يبدأ هذا الإصدار من 499 دولار في سوق الولايات المتحدة، بينما يأتي إلى السوق الأوروبي بسعر 499 دولار.

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