تكنولوجيا: تسريبات TENAA تكشف عن سلسلة هواتف هواوي Nova 8 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سلسلة هواتف Nova 8 المرتقبة من هواوي في قاعدة بيانات TENAA بعد إعتماد الإصدارات الجديدة إستعداداً للإعلان الرسمي.

تؤكد أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن سلسلة Nova 8 تنطلق هذا العام بعدد 4 من الإصدارات الجديدة، والتي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات TENAA برموز HJC-AN00، و HJC-TN00، وJSC-AN00، وأيضاً JSC-TN00.

تقدم هواوي الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف Nova 8 هذا العام بميزة الإتصال بشبكات 5G، وGSM، وCDMA وأيضاً معايير LTE.

ولقد أشارت بعض التسريبات الأخرى إلى أن سلسلة هواتف Nova 8 ستنطلق برقاقات MediaTek Dimensity، على أن يأتي الإصدار الرئيسي بمعالج Dimensity 820، بينما ينطلق إصدار Pro برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Nova 8 بشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz، بينما ينطلق هاتف Nova 8 Pro بشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz، على أن يتم توريد شاشات OLED عبر كلاً من شركتي Visionox و Tianma Microelectronics، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 485 دولار، بينما ينطلق هاتف Nova 8 Pro بسعر 585 دولار.

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