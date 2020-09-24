تكنولوجيا: هاتف vivo V20 SE ينطلق رسمياً بكاميرة ثلاثية وتقنية الشحن السريع 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هاتف V20 SE الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يتوفر قريباً في الأسواق بسعر 287 دولار.

ينطلق هاتف vivo V20 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويدعم هاتف vivo V20 SE رقاقة معالج Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويتميز هاتف vivo V20 SE بقياسات 161.0 في 74.08 في 7.83مم، مع وزن 171 جرام، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم نتوء القطرة في الشاشة مستشعر بدقة 32 ميجا بيسكل.

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هاتف vivo V20 SE يأتي بقدرة بطارية 4100 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W لشحن نسبة 62% من البطارية خلال 30 دقيقة، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Funtouch OS 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo V20 SE بألوان الأبيض والأسود المتدرجة، كما ينطلق للأسواق بسعر 287 دولار، كما تحدد الشركة لاحقاً موعد توفره في الأسواق.

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