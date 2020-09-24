سامسونج تكشف عن قصة تصميم الهاتف Galaxt S20 Fan Edition وكيف ساعد المعجبون في إنشائه

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فاطمة أيت طالب - دبي - لماذا قامت شركة سامسونج بإنشاء الهاتف Galaxy S20 Fan Edition؟ كيف قررت ما هي الميزات التي يجب تضمينها في هذا الهاتف؟ وما هي الميزات التي قامت بتضمينها؟ يمكن العثور على إجابات لهذه الأسئلة والمزيد في فيديو Q&A أدناه بالإضافة إلى الإنفوجرافيك المصاحب.
أرادت شركة سامسونج إنشاء جهاز يتمتع بالميزات التي تُميز تشكيلة Galaxy S20 Series ولكن بسعر مناسب أكثر ليناسب الوضع الإقتصادي الحالي بشكل أفضل، ولذلك فقد أجرت الشركة إستطلاعات لرأي العملاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، وقد كانت الميزات الثلاثة المهمة التي تم التصويت عليها من قبل المعجبين هي الكاميرا والأداء والشاشة.
شاهد مقطع الفيديو أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل بما في ذلك أي من الألوان الستة التي جاء بها Galaxy S20 Fan Edition هو الأكثر شهرة.
إذا حصلت على Galaxy S20 Fan Edition، فهو يأتي مسبقًا مع نظام Android 10، ولكنك ستتمكن من الإحتفاظ بالهاتف لفترة طويلة نظرًا إلى أن شركة سامسونج وعدتنا بإطلاق ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية لهذا الهاتف وللعديد من أجهزتها الرائدة الأخرى.
الإنفوجرافيك أدناه مفيد للحصول على معلومات سريعة حول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكن يمكنك الذهاب إلى هذه المقالة المفصلة هنا للحصول على تفاصيل أكثر حول الجهاز.
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