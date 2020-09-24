OnePlus تُشوق لقدوم الهاتف OnePlus 8T مع تقنية الشحن السريع 65W Warp Charge

فاطمة أيت طالب - دبي -

كثرت الشائعات حول الهاتف OnePlus 8T الجديد من شركة OnePlus حيث سمعنا كثيرا حول سرعة الشحن التي سيمتاز بها والتي تبلغ 65W. والآن يُقدم لنا أحدث إعلان تشويقي للهاتف المزيد من التلميحات إلى أن الهاتف سيدعم ” الشحن الفائق السرعة ” مما يؤكد بطريقة غير مباشرة أن الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus سيدعم تكنولوجيا الشحن السريع 65W Warp Charge.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الصفحة التشويقية لحدث الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus 8T بتنسيق أنيق بالواقع المعزز التصميم الداخلي للهاتف مع التركيز على هيكل البطارية المزدوج. قد يشير هذا إلى تبني الهاتف OnePlus 8T لتصميم مماثل لذلك الذي رأيناه في الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo X2 Pro اللذان يضمان بطاريتين بسعة 2130mAh ويدعمان الشحن السريع بقوة 65W.