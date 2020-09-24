LG تُزيح الستار رسميًا عن الهاتفين LG K52 و LG K62 مع شاشات بحجم 6.6 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الهاتفين LK 42 و LG K71 قبل يومين، فقد قررت شركة LG كذلك اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين LG K52 و LG K62 ليكونا بذلك أحدث هاتفين ينضمان إلى تشكيلة LG K Series المعروفة بأسعارها المنخفضة مقارنة مع التشكيلتين LG G Series و LG Velvet Series.

LG K52

وبالنسبة للهاتف LG K52، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف LG K52 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يحمل كذلك شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD-810G، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة LG الخاصة.

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عمومًا، الهاتف LG K52 الجديد سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأبيض والأزرق والأحمر في عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك غواتيمالا ونيكاراغوا وبنما وإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوستاريكا.

LG K62

أما بالنسبة للهاتف LG K62، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف LG K62 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 28 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة LG الخاصة.

عمومًا، الهاتف LG K62 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأبيض في عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك غواتيمالا ونيكاراغوا وبنما وإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوستاريكا.