شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحول المسبار القمرى الصينى "تشانغ آه-4" إلى وضع السبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مركبتا الهبوط والتجوال التابعتان للمسبار القمري "تشانج آه-4" إلى وضع السبات لليلة القمرية بعد العمل بشكل مستقر للنهار القمرى الـ22، وفقاً لما ذكر مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء، التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، حيث تحولت مركبة الهبوط إلى وضع السبات في الساعة 7 والنصف صباح اليوم الخميس كما هو مقرر، بينما تحولت مركبة التجوال "يوتو-2" فى الساعة 11 مساء أمس الأربعاء، حسبما نشر المركز على حساباته الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعى.

ويساوى النهار القمرى 14 يوما على الأرض، وتساوي الليلة القمرية نفس المدة، وقد بقى المسبارالقمري "تشانج آه-4"، الذى تحول إلى وضع السبات فى الليل القمرى بسبب نقص الطاقة الشمسية، لمدة 630 يوما أرضيا على الجانب البعيد من القمر حتى اليوم الخميس، وقطعت مركبة التجوال مسافة 547.17 متر، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا.

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وخلال النهار القمري الـ22، استكشفت "يوتو-2" فوهة صدمية على بعد حوالي 1.3 كيلومتر شمال غرب موقع هبوطها، وحقق المسبار القمري "تشانج آه-4" الذي تم إطلاقه يوم 8 ديسمبر عام 2018، أول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة بركان "فون كرمان" فى حوض أيتكين بالقطب الجنوبى على الجانب البعيد من القمر فى 3 يناير 2019.