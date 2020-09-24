آيفون 12 يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بتقنية الـ5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر عشاق شركة أبل الشهيرة، بفارغ الصبر شهر أكتوبر المقبل، والذي من المنتظر أن تطرح خلاله الشركة العملاقة هاتف آيفون 12، حسبكثير من التوقعات .

لكن ربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تشير تقارير تقنية إلى وجود صعوبات في دعم الهاتف المنتظر لتقنيات شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفق موقع aitnews التقني فإن شركة “أبل” ستواجه معضلة في إصدار هواتف بتقنية الجيل الخامس؛ لأن نشر شبكات 5G سيكون خارج سيطرتها، وستكون في أيدي شركات الاتصال اللاسلكية، وهو موقف تجد “أبل” نفسها فيه للمرة الأولى؛ لأنها شركة تتحكم بكل ما يتعلق بمنتجاتها سواء العتاد أو البرمجيات.

أصل المشكلة

واعتبر خبراء التقنية أن مدى انتشار شبكات 5G يتفاوت من مدينة إلى أخرى في الولايات المتحدة مثلا، واعتمادا على شركة الاتصال اللاسلكي يأتي اتصال 5G بمجموعة متنوعة من الترددات، بعضها يوفر سرعات مذهلة حقا، بينما البعض الآخر يتمتع باتصال مستقر، ولكنها توفر سرعات ليست أسرع بكثير من شبكة 4G LTE، وبعض أجزاء الولايات المتحدة لديها تغطية شبكة 5G من جميع شركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى، وبعضها الولايات ليست لديها تغطية 5G على الإطلاق.

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وقللت تقارير تقنية من أهمية تلك النقطة على مبيعات “آيفون” الجديد، خاصة أن الهاتف سيكون به العديد من المزايا المذهلة بالاشتراك مع مختلف أجهزة منظومة “أبل” الأخرى مثل: الساعة، والأجهزة اللوحية، والتطبيقات الأخرى، مثل: تطبيق المنزل، والتحكم بالسيارة، وغيرهما.

في المقابل، يخشى كثيرون من أن يؤدي وجود مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من المستخدمين الجدد الذين يتصلون بالإنترنت، إلى زيادة هائلة في حركة المرور على شبكات 5G التي لا تزال في مهدها، ومن ثم هناك احتمال كبير أن يحصل كثير من الناس على تجربة سيئة عند الاتصال بشبكة 5G وهم يستخدمون هواتف آيفون 12 الجديدة.

دوافع أبل

وحول دوافع الشركة الأمريكية في إصدار هواتف 5G وهي غير مستعدة لذلك، ترى أوساط تقنية أن الشركة مجبرة على ذلك حتى لو لم تكن شبكات 5G جاهزة بالكامل الآن، وذلك لأنه في غضون عامين، ستكون شبكات 5G هي الطريقة التي سيتصل بها معظم مستخدمي الهواتف الذكية بالإنترنت، وفي هذه الفترة الانتقالية سيظل بإمكان أي مستخدم لهواتف آيفون 12 الاتصال بشبكة 4G LTE التي لا تزال شبكة سريعة وآمنة تماما.

ويؤكد عشاق “أبل” في انطباعاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن، أن دعم هاتف “آيفون 12” لشبكات 5G سيعني اتصالات أسرع في هاتفك والأجهزة المتصلة، وإجراء عمليات تنزيل للمحتوى، وتحميله عبر الإنترنت خلال ثوانٍ معدودة، وكذلك الاستمتاع ببث الألعاب والفيديو دون انقطاع، وغير ذلك الكثير.