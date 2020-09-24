تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن هواتف LG K62 وK52 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG مؤخراً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف LG K، حيث قدمت الشركة كلاً من هواتف LG K62 وK52 وأيضاً K42. يتميز هاتفي LG K62 وK52 بشاشة FullVision بتصميم ثقب للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتفين بتصميم غير لامع ومقاوم لبصمات الأصابع، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً تتميز هذه الإصدارات بصوتيات بتقنية LG 3D Sound، كما يأتي الهاتفين بمعايير MIL-STD-810G. مواصفات هاتف LG K62 Advertisements شاشة FullVision بحجم 6.6 إنش بجودة عرض FHD بلس، وأبعاد 20:9

معالج MediaTek Helio P35 ثماني الأنوية بسرعة 2.3GHz بدقة تصنيع 12 نانومتر، وكرت شاشة IMG PowerVR GE8320

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 2 تيرابايت

نظام تشغيل Android 10

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 115 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع فلاش LED

كاميرة أمامية بدقة 28 ميجا بيكسل

مدخل 3.5مم للسماعات، محرك LG 3D Sound

مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي، يدعم معايير MIL-STD 810G

قياسات الهاتف 165.0 في 76.7 في 8.4 مم، ووزن 186 جرام

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5.0، GPS، مع الجيل الأول من USB 3. منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh

ألوان الأزرق والأبيض. شاشة FullVision بحجم 6.6 إنش وجودة عرض HD Plus، وأبعاد 20:9

معالج MediaTek Helio P35 ثماني الأنوية بسرعة 2.3GHz ودقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة IMG PowerVR GE8320

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 2 تيرابايت

نظام تشغيل Android 10

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 115 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع فلاش LED

كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل

مدخل 3.5مم للسماعات، محرك LG 3D Sound

مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي، ويدعم معايير MIL-STD 810G

قياسات الهاتف 165.0 في 76.7 في 8.4مم، مع وزن 186 جرام

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5.0، GPS، مع الجيل الأول من USB 3. منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh

يتوفر بألوان الأبيض ، والأزرق وأيضاً الأحمر. المصدر اعلان







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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن هواتف LG K62 وK52 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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