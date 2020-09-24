تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S21 Plus في Geekbench برقاقة معالج Exynos 2100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات في الكشف عن الملامح الأولى لسلسلة Galaxy S21 القادمة من سامسونج، حيث رصد هاتف Galaxy S21 Plus في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Exynos 2100.

أشارت بعض التسريبات مؤخراً إلى أن إصدار سامسونج القادم من رقاقات المعالج والذي يعرف برقاقة Exynos 1000 سيدعم آداء أفضل من معالج Snapdragon 875 في سلسلة Galaxy S العام المقبل، واليوم كشفت التسريبات عن المعالج المستخدم في هاتف Galaxy S21 Plus.

ولقد كشفت نتائج إختبارات Geekbench لآداء المعالجات في الهواتف الجديدة، عن تسجيل هاتف Galaxy S21 Plus بنموذج رقم SM-G996B لآداء منخفض، وذلك عند مقارنة آداء معالج Exynos 2100 بمعالج سامسونج Exynos 1000، وآداء معالج كوالكوم Snapdragon 875.

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من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S21 Plus في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أي نفس مواصفات الذاكرة العشوائية التي قدمت في هاتف Galaxy S20 Plus الحالي لنموذج 4G، كما سجل المعالج سرعة 2.21 GHz في وحدة المعالجة الصغيرة، بينما سجلت أنوية A55 الأربعة في معالج Exynos 990 سرعة 2.0 GHz، كما يضم معالج Exynos 1000 نواة Cortex-X1 التي تدفع بآداء المعالج.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم هاتف Galaxy S21 Plus لنظام تشغيل Android 11، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 4800 mAh.

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