تكنولوجيا: تأجيل فعاليات معرض MWC 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت صحيفة La Vanguardia الإسبانية على أن الوكالة المنظمة لمعرض MWC السنوي قررت تأجيل MWC 2021 حتى شهر يونيو، على أن تبدأ فعاليات المعرض من 28 من يونيو وتنتهي في الأول من شهر يوليو.

أثر إنتشار فيروس كورونا على الكثير من الأحداث السنوية خلال هذا العام، ومع إستمرار المخاوف التي قد تترتب على إقامة هذه المعارض، قررت اللجنة المنظمة لمعرض MWC 2021 تأجيل الحدث حتى شهر يونيو، كبديل للموعد المقرر سنوياً في نهاية فبراير وحتى الأول من مارس.

وتشير صحيفة La Vanguardia إلى أن قرار التأجيل جاء لتوقعات اللجنة بإمكانية إعتماد لقاح رسمي لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مما يتيح جذب قاعدة أوسع بنسبة 85% من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لحضور الحدث هذا العام.

يذكر أن الموعد الأول لعقد MWC 2021 الذي أشارت إليه الوكالة المنظمة كان في الأول من شهر مارس، إلا أن مع تأجيل الوكالة المنظمة لفعاليات الحدث حتى شهر يونيو، مازالت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية تأجيل الحدث إلى موعد أخر أو إلغاءه وفقاً لتطور إنتشار الفيروس خلال الفترة القادمة.

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