تكنولوجيا: Seagate تقدم ذاكرة SSD بسعة 1 تيرابايت بسعر 220 دولار لأجهزة Xbox Series X و Series S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة Wario64 على تويتر عن سعر ذاكرة SSD الجديدة من Seagate التي تأتي لدعم أجهزة الألعاب الجديدة من مايكروسوفت بسعة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت بسعر 220 دولار.
أشارت العديد من التوقعات إلى أن إضافة سعة تخزين في أجهزة Xbox Series X و Series S المرتقبة إطلاقها للأسواق لاحقاً هذ العام ستأتي بتكلفة مرتفعة بشكل خاص مع بنية هذه الفئة من الأجهزة التي ترتكز على Velocity Drive.
ولقد جاءت التفاصيل المؤكدة حول مستوى تسعير السعة التخزينية الخارجية في ذاكرة SSD الجديدة من Seagate عبر صفحة Wario64 على تويتر، حيث أشار إلى أن الذاكرة الجديدة رصدت في Best Buy بسعر 220 دولار لسعة 1 تيرابايت.
ولقد أشارت مايكروسوفت في وقت سابق إلى إمكانية تشغيل الألعاب القديمة وتحميل ألعاب جديدة عبر محرك USB متصل بالجهاز، كما ستتطلب الألعاب الجديدة التحميل على ذاكرة SSD خارجية، أو أحد الإضافات المعتمدة رسمياً والتي تدعم إستقرار الألعاب أثناء التشغيل.
يذكر أن مايكروسوفت تقدم جهاز Xbox Series X قريباً بسعر 499 دولار، بينما يأتي الإصدار الأصغر Xbox Series S بسعر 299 دولار، لذا فإن سعر الذاكرة الجديدة مرتفع جداً مقارنة بأسعار أجهزة الألعاب الجديدة.
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