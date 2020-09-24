تقرير جديد يكشف عن سعة بطارية الهاتف +Galaxy S21 القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق سلسلة هواتف الذكية Galaxy S21 Series حتى شهر فبراير من العام المقبل، ولكن التفاصيل الأولى حول أعضاء هذه التشكيلة بدأت تشق طريقها بالفعل إلى الإنترنت. في وقت سابق من هذا الشهر، رأينا تقريرًا يقول أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيضم بطارية بسعة 5000mAh، والآن لدينا معلومات جديدة حول بطارية شقيقه الأصغر +Galaxy S21.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهيئة الكورية Safety Korea تصادق على بطارية تحمل الإسم الرمزي EB-BG996ABY يُقال بأنها للهاتف +Galaxy S21، وهي البطارية التي تمتاز بسعة 4800mAh. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا معلومات اليوم كذلك أنه سيتم تصنيع هذه البطارية من قبل الشركة الصينية Ningde Amperex Technology.

Advertisements

بطبيعة الحال، معالجات Exynos و Snapdragon المُصنعة بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر ستجلب بعض التحسينات على مستوى الكفاءة في إستهلاك الطاقة، لذا يمكننا أن نتوقع عمرًا أفضل للبطارية بشكل عام على الرغم من عدم وجود ترقية كبيرة على مستوى السعة.