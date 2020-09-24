Vivo تبدأ مغامرتها في سوق الساعات الذكية مع ساعتها الذكية Vivo Watch، وتُكلف 190$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع، أعلنت شركة Vivo عن أول مغامرة لها في سوق الساعات الذكية من خلال الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Vivo Watch. هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي بحجمين، وهما 42mm و 46mm، وتجلب معها كذلك مجموعة من المواصفات التقنية المميزة والتي تشمل شاشة AMOLED مستديرة ورقاقة NFC ومستشعر ضربات القلب، فضلا عن ميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم بالإضافة إلى توفير 18 يومًا من الإستخدام في وضع التأهب ( Standby ) على نسخة 46mm.

تأتي نسخة 42mm الصغيرة مع شاشة AMOLED بحجم 1.19 إنش وبدقة 390×390 بكسل، بينما تأتي نسخة 46mm الكبيرة مع شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل. الهيكل في كلا النسختين مصنوع من الألومنيوم، ولكن النسخة الصغيرة حصلت على مظهر غير لامع باللونين الرمادي والبني بينما تأتي النسخة الكبيرة مع مظهر معدني مصقول باللونين الفضي والأسود.

هناك أربعة أحزمة متاحة للساعة الذكية Vivo Watch بألوان تشمل البني والبرتقالي والأسود.

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وكما يمكنك أن تتوقع، تم تصميم الساعة الذكية Vivo Watch لتكون مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 مترًا، وهي تضم كذلك المعالج المساعد Apolo الذي رأيناه في الساعة الذكية Oppo Watch. وبالإضافة إلى كل ذلك، هذه الساعة الذكية تضم كذلك 2GB من الذاكرة الداخلية، وتدعم العديد من الأوضاع الرياضية، فضلا عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

عمر البطارية في نسخة 42mm يصل إلى تسعة أيام في ظل الإستخدام العادي في حين يصل إلى 18 يومًا في نسخة 46mm. هذه الساعة الذكية تقترن بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث مع العلم بأنها متوافقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد و iOS.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا النسختين من الساعة الذكية Vivo Watch ستُكلف 190 دولار أمريكي. المبيعات في الصين ستبدأ في اليوم 28 سبتمبر، ولحد الآن ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الساعة الذكية على الصعيد العالمي.