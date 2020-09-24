إختبارات الأداء تُظهر أن نظام iOS 14 لا يبطئ أداء هواتف iPhone القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي -

نرحب دائمًا بالتحديثات الرئيسية الجديدة لنظام iOS، ولكن عادة مع التحديثات الجديدة، هناك ميزات جديدة قد تتطلب المزيد من الطاقة لتعمل على النحو المطلوب، ولذلك قد لا يكون العتاد القديم مطورًا بالطريقة التي يجعلها تعمل بشكل جيد. ونتيجة لذلك، قد يبدو أحيانًا أن تثبيت تحديث iOS جديد على iPhone قديم سيؤدي إلى خفض الأداء.

بالنسبة لأولئك الذين قد يشعرون بالقلق من أن هذا قد يحدث مع نظام iOS 14 ويؤجلون الترقية إليه، يبدو أنه لا داعي للقلق من ذلك. هذا لأنه وفقًا لإختبار الأداء الذي أجرته قناة iAppleBytes على اليوتيوب، فيبدو أن iPhone 6S الذي يعمل بنظام iOS 14 يحتفظ بنفس الأداء.

في الواقع، إستنادًا إلى الفيديو، يبدو أن نظام iOS 14 يعمل بالفعل على تحسين تجربة المستخدم في الهاتف iPhone 6S، حيث يبدو أن التطبيقات أقل بطئًا وتُفتح فعليًا بشكل أسرع على iPhone 6S الذي يعمل بنظام iOS 14. تشير إختبارات الأداء أيضًا إلى أن المعالج حافظ على الأداء في إختبار النواة الواحدة بحيث حقق حوالي 2500 نقطة، ونحو 4500 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

الآن، هذا لا يعني أن تجربتك ستكون هي نفسها. هناك عوامل أخرى قد تُعيق أداء الهاتف، ولكن على إفتراض أنه لا يوجد خلل في هاتفك، فربما يتوجب عليك الترقية إلى iOS 14 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.