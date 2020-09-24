شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يضيف ميزة التحقق من صحة المعلومات بنتائج البحث فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستظهر اللوحات أعلى نتائج البحث، وتقدم المزيد من السياق، وروابط لمصادر المعلومات الموثوقة والمتعلقة بأي شيء يبحث عنه المستخدمون.

يمكن أن يشمل ذلك الموضوعات التي شملت مؤخرًا نظريات المؤامرة الضارة، مثل 5G واللقاحات ووباء فيروس كورونا الحالي.

وستتضمن اللجان عمليات التحقق من الحقائق من مؤسسات موثوقة مثل BBC Reality Check و Full Fact و Ferret Fact Service و FactCheckNI.

كانت الميزة متاحة بالفعل للمستخدمين في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وستبدأ في الظهور للمستخدمين في المملكة المتحدة، وكذلك ألمانيا خلال الأيام المقبلة.

وتعرضت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت لانتقادات بسبب نهجها في مكافحة المعلومات المضللة، خاصة أثناء الوباء، حيث تمكن عدد من الادعاءات الكاذبة حول فيروس كورونا من الانتشار عبر المنصات.

ويأمل موقع يوتيوب أن يساعد نشر الميزة بشكل أكبر المستخدمين على اتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن الادعاءات الغريبة، مثل "5G تسبب Covid-19" أو "الأرض مسطحة".

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وقال بن ماكوين ويلسون، العضو المنتدب لموقع YouTube UK: "نحن ملتزمون بحماية مجتمع يوتيوب هنا في بريطانيا".

يعد إطلاق لوحات المعلومات الخاصة بالتحقق من الحقائق في المملكة المتحدة إحدى الخطوات العديدة التي نتخذها لإثارة مصادر موثوقة، وتوفير سياق ذي صلة وموثوق، ومواصلة الحد من انتشار المعلومات المضللة الضارة.

ستظهر لوحات التحقق من صحة الأخبار أعلى نتائج البحث بعنوان: "التحقق المستقل من صحة الأخبار"، ويوجد أدناه اسم الطرف الثالث الذي يقوم بالتحقق من صحة الأخبار، ويتم التحقق من صحة الادعاء، ومقتطف من استنتاج التحقق من صحة الناشر، ورابط لمقال الناشر لمعرفة المزيد، ومعلومات حول تاريخ نشر التحقق من صحة الأخبار.

وعندما تكون هناك عمليات تحقق ذات صلة من حقائق من عدة ناشرين، سيرى المستخدمون نتائج متعددة.

وقال موقع يوتيوب إن لوحات التحقق من الحقائق ستستهدف المعلومات الخاطئة التي تظهر بسرعة كجزء من دورة إخبارية سريعة الحركة، حيث يمكن أن تظهر فجأة ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وحال وجود تقارير خاطئة عن طلبات بحث تشير إلى احتمال إصابة الأشخاص طوال القامة بفيروس Covid-19، على سبيل المثال، فإن لوحات معلومات التحقق من صحة الأخبار ستسلط الضوء على عمليات التحقق من صحة المعلومات ذات الصلة من جهات خارجية أعلى نتائج البحث.