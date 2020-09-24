شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيحظر إعلانات فوز مرشحى الانتخابات الأمريكية قبل إعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد ممثلي فيس بوك أن موقع التواصل الاجتماعي لن يسمح بعرض الإعلانات التي تدعي النصر لحملتي ترامب أو بايدن ليلة الانتخابات، ففي 3 سبتمبر، وضع مارك زوكربيرج سياسة جديدة لفيس بوك تحظر عرض الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الذي يسبق الثالث من نوفمبر، يوم الانتخابات، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

ومع ذلك، فإن هذه السياسة، وفقًا لما نشرته شركة Fast Company الأخيرة، لن يمنع الحملات الرئاسية من إنشاء حملات إعلانية جديدة بدءًا من 4 نوفمبر، وهذا من شأنه أن يمكّن الحملتين الرئاسيتين أو كليهما من ادعاء النصر وإشباع السوق بإعلانات مضللة، وقد أوضح فيس بوك منذ ذلك الحين في بيان عام أن مثل هذه الإجراءات يتم إجراؤها أيضًا.

وكتب آندي ستون ممثل اتصالات فيس بوك على تويتر: "سنرفض الإعلانات السياسية التي تدعي النصر قبل إعلان نتائج انتخابات 2020"، وبالإضافة إلى ذلك، ستطبق الشركة "ملصقات المعلومات" على أي إعلان يدعو إلى التشكيك في شرعية عملية التصويت أو نتيجة الانتخابات - أي اتهامات بتزوير الأصوات أو ترهيب الاقتراع أو قمع الناخبين.

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وفي نفس السياق قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة فيس بوك ستطلق هيئة إشرافيه أشبه بالمحكمة العليا قبل الانتخابات الأمريكية، بحسب ما أفاد شخصان على دراية بالخطط، وذلك بعد مواجهة انتقادات متزايدة لفشلها الملحوظ فى معالجة المحتوى البغيض والمثير للانقسام. وقالت المصادر إن مجلس الرقابة المستقل سيحكم حول ما يسمح له على منصات فيس بوك، وما إذا كانت السياسات عادلة، ستبدأ فى قبول الحالات من منتصف وحتى أواخر أكتوبر.