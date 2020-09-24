سعر ومواصفات Poco X3 NFC – مميزات وعيوب بوكو اكس 3 ان اف سي

Poco X3 NFC هاتف ما بين الإعجاب بمواصفاته مقابل سعره وما بين الضيقة من تحويل اسم Poco لكل الفئات. هذا الهاتف بمعالج جديد هو Qualcomm snapdragon 732G هو محسن من Snapdragon 730G بتحسينات بسيطة في الأداء لا بأس به. ببطارية عملاقة بسعة 5160mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt مع تركيبة كاميرات للأسف تقليدية ونقطة البيع المهمة هنا هي شاشة بمعدل تحديث 120Hz مع سعر الهاتف 17290 روبية هندية يتم تحويلها الى 3700 جنيه مصري

انظر Poco X3 NFC لن يصدر بهذا السعر لن ينزل عن 4000 جنيه من رأيي فالمواصفات تحتم على الشركة رفع السعر قليلًا من اجل هامش الربح ولكن شاشة بمعدل تحديث عال. اداء جيد مناسب للألعاب -نظريًا- بطارية عملاقة. كل هذه المواصفات تجعل من هذا الهاتف بسعره حتى 5000 جنيه صفقة ممتازة جدًا