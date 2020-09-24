شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة جونو الفضائية ترصد ظل خسوف آيو البركاني على كوكب المشتري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا "صورة درامية" لظل الخسوف الذى مر فوق كوكب المشترى، بسبب قمره البركاني آي، ويعرف آيو بأنه واحد من أقمار جاليليو الأربعة التابعة لكوكب المشترى، وعلى الرغم من أنه لا يمكن رؤيته فى صورة وكالة ناسا، فقد مر القمر بين العملاق الغازي والشمس، تاركا ظلا يشبه الثقب الأسود على سطح الكوكب.

والتقطت المركبة الفضائية جونو الصورة أثناء تحليقها الثاني والعشرين بالقرب من كوكب المشتري، ويستكشف مسبار جونو التابع لناسا، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2011، كوكب المشتري منذ عام 2016 في إطار برنامج الحدود الجديدة.





وبمجرد انتهاء مهمته، سيتم إخراج المسبار الفضائي من مداره إلى عملاق الغاز، مثلما تحطمت مركبة كاسيني في زحل، وقالت ناسا: "ألقى قمر المشتري النشط بركانيا، آيو، بظله على الكوكب في هذه الصورة الدرامية من مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا".

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وغالبا ما يكون الخسوف مثل هذا متكررا إلى حد ما على المشتري بسبب الأقمار العديدة للكوكب، ويضم عملاق الغاز ما لا يقل عن 53 قمرا مسماة مع 26 قمرا آخر في انتظار الكشف عن أسمائها، ومع ذلك، فإن زحل هو الذي يأخذ التاج بإجمالي 82 قمرا، تم تأكيد 53 قمرا منها و29 في انتظار الكشف عن أسمائها.

ويمتلك المشتري أكبر أقمار النظام الشمسي، وأكبرها جميعا هو غانيميد، حيث أنه أكبر من كوكب عطارد، ويعد آيو رابع أكبر أقمار غاليليو الأربعة، وهي غانيميد وأوروبا وكاليستو وآيو، اكتشفها عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي عام 1610.