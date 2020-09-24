شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح شاشة الهاتف الذكى المكسورة أو المخدوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتعرض لعدة مواقف صعبة عندما يسقط منا الهاتف على الأرض أو على حافة الرصيف، ونجد الشاشة مكسورة بعدها، فى هذه الحالة قد يكون هناك بعض الحلول البسيطة، حيث كشف إيمون روكمان، خبير الهواتف المحمولة لـThe Sun ، أنه يمكنك بسهولة التعامل مع هذا الأمر لوحدك.

معجون الأسنان

يمكن أن تصلح هذه الطريقة خدشًا صغيرًا أو على الأقل تخفيه، عليك فقط أن تضع القليل من معجون الأسنان على عود قطنى وافركه على الخدش، وتأكد من أنه لا يجد طريقه إلى مآخذ سماعات الرأس أو الأزرار أو الأجزاء الضعيفة الأخرى من جهازك.

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زيت نباتى

سيخفى هذه المشكلة لكنه لن يصلحها تمامًا، عليك فقط فرك القليل من الزيت على الخدش لإخفائه.

كيس من البلاستيك

إذا تحطمت شاشة هاتفك، يمكنك منعها من أن تزداد سوءًا عن طريق وضع شاشة واقية، لكن حال حدوث ذلك مباشرة وليس أمامك شاشة واقية، فكل ما عليك فعله هو لف كيس بلاستيكي رفيع وشفاف حول الهاتف وسيؤدي هذا إلى منع تفاقم المشكلة مؤقتًا.

ورقة الصنفرة

هذه الطريقة هى الأغرب لكنها جيدة جدا مع الشاشة المخدوشة ويمكنك استخدامها بسهولة، من خلال التعامل مع الخدش بصنفرته لكن لا تزيد فى المرور على الشاشة بورقة الصنفرة حتى لا تزيد المشكلة بدلا من إخفائها.