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آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:48 صباحًا
شركة سامسونغ
كشفت تسريبات جديدة عن السلسلة المرتقبة من هواتف شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، للعام المقبل 2021 .
وقالت المواقع التقنية وحسابات خبراء ومصادر مقربة من الشركة ، أن سامسونغ انتهت حتى الآن، من طرح سلاسل هواتفها الرائدة، للعام الحالي، بإعلانها عن 3 سلاسل من الهواتف بدأت بطرح سلسلة (S20)، ثم سلسلة (Note20)، وأخيرا الهاتف القابل للطي (Galaxy Z Fold 2).
ويدور الحديث عن السلسلة الجديدة، التي يشار إلى أنها قد تحمل اسم (S21) أو (S30)، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن من جانب الشركة، ولكن تتعامل المصادر التقنية مع السلسلة حالياً بالاسم الأول.
وتقول المصادر إن شركة ”سامسونغ“ ستطلق 3 طرز كجزء من سلسلة (Galaxy S21) مرجحة أن يطلق عليها (Galaxy S21) و (Galaxy S21 +) و (Galaxy S21 Ultra)، بحسب موقع ”سام موبايل التقني“.
وبعد معاناة ”سامسونغ“ مع بطارية (Note7) بدأ العمل على بطاريات الهواتف في الشركة يتحسن عاما بعد آخر، وكشفت ”وكالة السلامة الكورية“ عن صورة يشاع أنها لبطارية هاتف ويقال إنها بطارية (Galaxy S21 +)، وكشفت أيضا عن قدرتها حيث تبلغ سعتها المقدرة 4660 مللي أمبير في الساعة، وسيتم تسويقها على أنها 4800 مللي أمبير في الساعة/ نظرا لقدرتها النموذجية.
ومن المتوقع أن تكون هذه هي السلسلة الأولى التي تستخدم معالج (Exynos 1000) الجديد من سامسونج، إلى معالج Snapdragon 875 من ”كوالكوم“ الذي سيتم استخدامه في أجهزة مختارة من (Galaxy S21).
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب يكشف عن سلسلة الهواتف الجديدة من سامسونغ لعام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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