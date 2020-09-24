تكنولوجيا: إنتل تحصل على ترخيص من الإدارة الأمريكية للعمل مع هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت عملاق تصنيع الرقاقات إنتل في الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة للعمل مع شركة هواوي خلال الفترة القادمة، وهو ما دفع كوالكوم أيضاً للسعي للحصول على ترخيص للعمل مع هواوي لاحقاً.

تواجه شركة هواوي القيود الأمريكية المستمرة خلال الفترة الأخيرة، والتي حظرت تعاون الكثير من الشركات مع هواوي، كما أدت إلى تراجع إمدادات الشركة.

ومع إستمرار القيود الأمريكية على شركة هواوي، إلا أن شركة إنتل إستطاعت في النهاية أن تحصل على تصريح للعمل مع هواوي، ومن المقرر أن تحدد الإدارة الأمريكية الشركات المصرح لها للعمل مع هواوي من جديد خلال الفترة القادمة.

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وتشير التسريبات إلى أن كوالكوم تترقب أيضاً موافقة الإدارة الأمريكية للترخيص للعمل مع هواوي، بشكل خاص بعد أن توقفت العملاق الصيني عن تصنيع الرقاقات الخاصة بها نتيحة لنقص الإمدادات، وهو ما يدعم كوالكوم في زيادة حصتها السوقية إذا نجحت في الحصول على تصريح للعمل مع هواوي.

يذكر أن شركة AMD تقدمت أيضاً للحصول على ترخيص من الإدارة الأمريكية للعمل مع شركات صنيية، حيث تشير التسريبات إلى أن قائمة AMD تشمل شركة هواوي.

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