موظفو الدعم في Shopify سرقوا بعض بيانات المتاجر الإلكترونية المستضافة على المنصة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا جميعًا العديد من عمليات الإختراق الخارجية التي نتج عنها سرقة بيانات العملاء، تمامًا كما حدث مع شبكة تويتر في الأونة الأخيرة.

ومع ذلك، بالنسبة لشركة Shopify، فقد جاء التهديد من الداخل. يتيح برنامج الشركة إمكانية إنشاء متاجر إلكترونية لأنشطة تجارية مُختلفة، ولكن في إحدى المقالات على المدونة الخاصة للشركة، كشفت الشركة أنه تم القبض على بعض من موظفيها بعدما إتضح أنهم يسرقون سجلات معاملات بعض المتاجر الإلكترونية المستضافة على المنصة.

من غير الواضح ما هو مقدار البيانات التي سرقوها بالفعل، ولكن المقال على المدونة الرسمية للشركة يقول أنها تخص أقل من 200 متجر. وتشمل هذه المعلومات التي تم سرقتها أشياء مثل معلومات الاتصال بالإضافة إلى تفاصيل الطلب لما تم شراؤه، ولكن في الوقت الحالي، تقول الشركة أنها لم تتضمن معلومات الدفع مثل بطاقات الائتمان أو أرقام الحسابات.

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Shopify لم تدرج أسماء المتاجر المتضررة، ولكنها قالت إنها أبلغتهم مباشرة. ذكرت وكالة الأنباء بلومبرج أن Pure، وهي شركة تبيع مستحضرات تجميل، أخطرت العملاء بالخرق، مشيرة إلى أنه حدث في 15 سبتمبر.

ربما يتعين عليك مراقبة صندوق الوارد الخاص بك في بريدك الإلكتروني إذا كنت تملك متجرًا على منصة Shopify، فقد تكون أيضًا من بين العملاء المتضررين نتيجة لهذا الخرق الآمني.