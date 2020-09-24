Intel تحصل على الضوء الأخضر للعمل مع Huawei، وكوالكوم تتقدم للحصول على ترخيص أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - خلق الحظر المفروض على شركة Huawei من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مشاكل كبيرة لهذه الأخيرة، بحيث لا يُسمح للشركات الأمريكية أو الشركات التي تستخدم المعدات والبرمجيات الأمريكية الصنع بالتعامل مع شركة Huawei . ومع ذلك، يبدو أن هناك ضوءًا في نهاية النفق لأن الأشخاص المطلعين على الوضع يقولون إن شركة Intel قد حصلت على ترخيص للتعامل مع شركة Huawei.

كما تعلمون على الأرجح، يُمكن للشركات التقدم للحصول على ترخيص وستقرر الحكومة الأمريكية ما هي الشركات التي يمكنها التعامل مع Huawei. لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ولكن من المحتمل أن تكون Intel قد حصلت على الترخيص، بينما لا تزال الشركات الأخرى تنتظر الموافقة. أكدت شركة Huawei رسميًا أن كوالكوم تنتظر ترخيصًا وبمجرد حدوث ذلك، ستبدأ الشركة الصينية في الحصول على المعالجات التابعة لشركة كوالكوم نظرًا لعدم قدرتها على إستخدام معالجات HiSilicon Kirin Series الخاصة بها بعد الآن.

لم يكن هذا مفاجئًا لأن شركة كوالكوم تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة نسبيًا للسماح لها بالتعامل مع شركة Huawei وتزويد هذه الأخيرة بالمعالجات الخاصة بها.

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تشير تقارير مختلفة إلى أن شركة AMD قد تقدمت هي الأخرى بطلب للحصول على أكثر من ترخيص واحد حتى تتمكن من بيع معالجاتها لأكثر من شركة صينية ونحن على يقين من أن Huawei مدرجة في القائمة.