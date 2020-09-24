شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يقترح إنشاء "تحالف للسوشيال ميديا" للحد من المحتوى الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت شركة تيك توك إنشاء تحالف عالمي لشركات التواصل الاجتماعي لتحديد المحتوى الضار وإزالته مبكرًا، حيث تواجه تطبيقات الشبكات وابلًا من الانتقادات بشأن قضايا تتراوح من المعلومات الخاطئة إلى خصوصية البيانات، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الشركة، المملوكة لشركة ByteDance الصينية والتي كانت في قلب معركة سياسية بين واشنطن وبكين، إنها أرسلت رسائل إلى تسع شركات لمذكرة تفاهم بشأن تعديل المحتوى، وقال تطبيق الفيديو القصير إن جهود مراجعة المحتوى الفردية من قبل كل منصة يمكن أن تتقدم من خلال نهج رسمي وتعاوني.

لكن لم تذكر تيك توك الشركات التي تواصلت معها لكنها قالت إنها اقترحت عقد اجتماع بين الشركات لمناقشة الأمر، فيما شهد التطبيق - الوافد الجديد نسبيًا على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي- عددًا أقل من حالات المصارعة العلنية مع فضائح الاعتدال المستمر في المحتوى التي عصفت بمنافسين أكبر وأكثر رسوخًا مثل فيس بوك وتويتر.

Advertisements

وبشكل منفصل، قال تطبيق تيك توك، إنه قد أزال أكثر من 104 مليون مقطع فيديو من منصته على مستوى العالم في النصف الأول من العام لانتهاكها شروط الخدمة، وقال التطبيق في تقرير الشفافية الخاص به: "من بين مقاطع الفيديو هذه، وجدنا وأزلنا 96.4٪ من مقاطع الفيديو قبل أن يبلغ المستخدم عنها، وتمت إزالة 90.3٪ منها قبل تلقي أي مشاهدات".

وقالت الشركة إنها تلقت 1768 طلبًا لبيانات المستخدمين، منها 290 طلبًا أو 16.4٪ من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، وتتسابق ByteDance لتجنب حملة على تيك توك بعد خلاف مع الحكومة الأمريكية، وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من نقل البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.