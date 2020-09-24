تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S20 FE بنموذج 4G وأخر 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً عن إصدارها الجديد من سلسلة هواتف Galaxy S20، الذي ينطلق بعنوان Galaxy S20 FE، ويتوفر باثنان من النماذج 4G وأخر 5G، كما يدعم معدل تحديث 120 Hz، وسعر يبدأ من 700 دولار.

يتميز هاتف Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وتدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

ويضم هاتف Galaxy S20 FE رقاقة معالج Snapdragon 865 في النموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، بينما يأتي نموذج 4G برقاقة معالج Exynos 990.

كما يأتي هاتف Galaxy S20 FE بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.76، وحجم بيكسل 1.8 µm، كما يدعم المستشعر التركيز التلقائي Dual Pixel AF، والتثبيت البصري للصورة، ويأتي مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع التثبيت البصري للصورة OIS، وفتحة عدسات f/2.4، كما يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات وتكبير Space Zoom حتى 30 مرة، بينما يستبدل هذا الإصدار مستشعر 64 ميجا بيكسل بمستشعر أخر بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 123 درجة.

كما يضم ثقب الشاشة مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل يدعم تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، ويدعم هاتف Galaxy S20 FE معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويضم Galaxy S20 FE بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

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أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في شاشة هاتف Galaxy S20 FE، كما يدعم المستشعر تأمين خدمة الدفع Samsung Pay، وتأتي إلى هذا الإصدار ميزة MST التي تعمل مع المحطات التي لا تدعم تقنية NFC.

كما يدعم الهاتف تقنية AKG في الصوتيات في مكبرات ستريو، وأيضاً تقنية Dolby، كما يتوفر الهاتف بنموذج يدعم شريحة SIM واحدة، وأخر يدعم اثنان من شرائح SIM، كما سيدعم eSIM في بعض الأسواق.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy S20 FE بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وإختيار أخر بسعة 256 جيجا بايت، أيضاً يأتي نموذجي الهاتف بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6، كما يدعم الهاتف عكس الشاشة بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، وDisplayPort لدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وينطلق هاتف Galaxy S20 FE بألوان الأحمر، البرتقالي، لافندر أو البنفسجي الفاتح، الأخضر، الأزرق إلى جانب الأبيض Cloud، ومن المقرر أن يتاح الهاتف للبيع في 2 من أكتوبر.

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