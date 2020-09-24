تكنولوجيا: تقرير يشير إلى أن iPad Pro سيكون أول إصدار من ابل بإضاءة خلفية miniLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير جديد عن خطط ابل لدعم جهاز iPad Pro القادم بشاشة LCD مميزة بإضاءة خلفية miniLED، على أن ينطلق هذا الإصدار في الربع الأخير من هذا العام.

ينطلق جهاز iPad Pro لاحقاً هذا العام كأول إصدار من أجهزة ابل يأتي بميزة الشاشة LCD بإضاءة خلفية miniLED، إلا أن تقرير Ming-Chi Kuo لم يوضح مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار.

وفي تقرير سابق للمحل Kuo أشار إلى أن جهاز iPad Pro المميز بإضاءة خلفية miniLED سيتميز بحجم شاشة 12.9 إنش، إلا أن المحلل Kuo أشار في تقريره السابق إلى أن هذا الإصدار سينطلق رسمياً في الربع الأول من 2021.

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ولقد أشارت التوقعات السابقة إلى أن ابل ستتحول بشكل تدريجياً إلى دعم أجهزة iPad و MacBooks بشاشات OLED، حيث قدمت ابل شاشات OLED للمرة الأولى قي ساعات Apple Watch وذلك قبل أن تدعم هواتف الأيفون بشاشات OLED، بينما تأتي سلسلة iPhone 12 هذا العام كاملة بشاشات OLED.

من جانب أشار Kuo إلى أن ابل ستستمر في إستخدام شاشات IPS-LCD في بعض منتجاتها خلال الفترة القادمة، إلا أنها تدعم الشاشات بإضاءة miniLED لتحسين جودة العرض، كما تعمل الإضاءة على التحكم بشكل أفضل في العرض في أماكن محددة في الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم شاشات LCD المميزة بإضاءة خلفية miniLED عمر أطول مقارنة بشاشات OLED، من جانب أخر تأتي تقنية miniLED بتكلفة أعلى، إلا أن ابل تبدأ خلال الفترة القادمة في التعاون مع مورد جديد لهذه الفئة من الشاشات، كما تدعم أجهزة MacBook بهذه التقنية في الشاشات العام المقبل.

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