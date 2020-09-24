شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تغيير المتصفح الافتراضى فى آيفون وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر متصفح Safari هو المتصفح الافتراضى فى هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، ومع ذلك يمكنك تثبيت أى متصفح آخر من متجر آب ستور واستخدامه فى التصفح إذا كنت تريد ذلك، لكن إذا كنت ترغب فى استخدامه كمتصفح افتراضى فى جهازك فسيتعين عليك القيام ببعض الخطوات الإضافية لجعل ذلك ممكنًا.

كيفية جعلِ متصفح كروم متصفحًا افتراضيًا فى آيفون وآيباد:

أولًا: يجب عليك تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 14 فى هاتف آيفون، وإصدار نظام التشغيل iPadOS 14 فى جهاز آيباد اللوحى، بعد ذلك ستحتاج إلى تثبيت متصفح Google Chrome من جوجل بالتحديد، أو تحديثه إذا كان موجودًا فى هاتفك؛ لأنه يعتبر حاليًا المتصفح الوحيد الذى يمكنك تعيينه متصفحًا افتراضيًا بدلًا من متصفح سفارى فى آيفون أو آيباد.

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ثم بعد ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق "الإعدادات" فى هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اضغط على خيار Chrome.

فى النافذة التى تظهر لك، اضغط على خيار Default Browser App.

سيظهر لك فى النافذة التالية خياران، هما: "متصفح سفارى" و"متصفح كروم"، اضغط على الأخير لتعيينه متصفحًا افتراضيًا فى جهازك.

وإذا كنت ترغب فى تعيين متصفح سفارى متصفحًا افتراضيًا، اتبع الخطوات السابقة، لكن فى الخطوة الأخيرة اضغط على متصفح "سفارى" بدلًا من "كروم".