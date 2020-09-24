شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطالب موظفى تسلا بالعمل بجدية أكبر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" الموظفين على تسليم عدد قياسي من السيارات في هذا الربع، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا بعنوان "All Hands on Deck" إلى الموظفين، حيث شكر الموظفين على "جهودهم الممتازة".

وكانت تسلا في نمو قياسي عندما يتعلق الأمر بالتسليم، فوفقًا لتقرير CNBC، قامت "تسلا" في الربع الرابع من عام 2018 بتسليم 1،12،000 سيارة، وفي الربع الأول من عام 2020، بلغ عدد عمليات التسليم 88400 سيارة، بينما قفز الرقم في الربع الثاني إلى 90650 مركبة.

وقد تأثرت عمليات التسليم في الربع الثاني من الوضع الوبائي المستمر الذي أثر على الطلب وكذلك إنتاج سيارات تسلا، وقدر المحللون أن تسلا ستقدم ما يقرب من 1،44،000 سيارة في الربع الثالث، وقال ماسك، في رسالته الإلكترونية، إن تسلا لديها فرصة لإنشاء ربع قياسي لتسليم المركبات، لكن سيتعين على الموظفين "حشد الجهود بقوة" من أجل القيام بذلك.

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وقال أيضًا إن إنتاج المصنع في "تسلا" يجب أن يكون أعلى ما يمكن في الأيام العشرة القادمة، وينتهي الربع في 30 سبتمبر وسيكون من المثير للاهتمام معرفة عدد المركبات التي تمكنت "تسلا" من تسليمها قبل أن ينتهي.

إليك رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها "ماسك" إلى جميع موظفي "تسلا":

" كل الأيدي على سطح السفينة! لدينا فرصة لتحقيق ربع قياسي لتسليم المركبات، ولكن سيتعين علينا أن نحشد بقوة لتحقيق ذلك، هذا هو أكبر عدد [...] من المركبات في اليوم علينا تسليمه، يرجى اعتبار تسليم السيارة أولوية قصوى، من المهم أيضًا أن نحافظ على إنتاج المصنع بأعلى مستوى ممكن خلال العشرة أيام المتبقية، هذا أمر حيوي لسوق كاليفورنيا. شكرا لجهودكم الممتازة ".