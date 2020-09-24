شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن إصدار "Plaid" الجديد من طراز S.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن السعر مدرج على موقع تسلا على الويب بسعر 139.990 دولارًا، ويبدو أن الاسم هو إشارة من فيلم Mel Brooks Spaceball.

ظهر طراز Plaid Model S لأول مرة في سبتمبر الماضي في مضمار سباق Laguna Seca ، حيث أدار الدورة في دقيقة واحدة و36 ثانية ، وستكون نماذج Plaid متاحة للتسليم في أواخر عام 2021.

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وجدير بالذكر أنه لم يناقش ماسك شيئًا بشأن البطاريات كان ينتظره المحللين، فلم يكن هناك شىء ملموس، كما توقع المستثمرين إعلانين هامين في حدث "Battery Day"، الذي يروج له ماسك، يتعلقان بتطوير بطارية قادرة على السير لمسافة مليون ميل" وصالحة للعمل لمدة 10 سنوات أو أكثر، وخفض سعر السيارة الكهربائية إلى ما دون سعر السيارة التي تعمل بالبنزين.

لكن ماسك لم يعلن عن الإعلانين المهمين، وبدلا من ذلك وعد بخفض تكاليف البطاريات إلى النصف باستخدام تقنيات وعمليات جديدة خلال السنوات العديدة القادمة وتقديم سيارة كهربائية ميسورة التكلفة.