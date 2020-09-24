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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tesla عن سيارة Plaid Model S الكهربائية الجديدة اليوم، التي تدعم الإنطلاق من 0 إلى 60 في أقل من ثانيتين، وتأتي بسعر 140000 دولار.
تستمر شركة Tesla في المنافسة في سوق السيارات الكهربائية بإصدارات جديدة للشركة، حيث تعد Tesla أحد أهم الشركات المطورة لهذه الفئة من السيارات، واليوم تضيف إصدار جديد يعرف بسيارة Plaid Model S.
تأتي نقطة التسويق الأولى لسيارة Plaid Model S في قدرتها على الإنطلاق بسرعة فائقة في أقل من 2 ثانية، كما تدعم قطع مسافة 520 ميل، وتتوفر للحجز الآن على أن يبدأ الشحن في 2021.
ولقد إستعرضت تيسلا في مقطع فيديو تشويقي أهم مميزات سيارة Plaid Model S التي تدعم سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة وبقوة أكثر من 1100 حصان، كما تؤكد الشركة على أن السيارة تأتي بقدرة سحب ربع ميل في أقل من 9 ثوان.
أيضاً أكد Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على أن سيارة Plaid Model S يمكن أن تحقق أفضل وقت في هذه الفئة من السيارات.
من جانب أخر أعلنت تيسلا خلال هذا الحدث عن تقنية الشركة الجديدة التي تدعم تخزين الطاقة في البطارية، والتي من شأنها أن تدعم خفض تكاليف الإنتاج، وباالتالي خفض مستوى تسعير السيارات الكهربائية، كما تدعم التقنية الجديدة للبطاريات السيارة في قطع مسافة أكبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Tesla تكشف النقاب عن سيارة Plaid Model S بقدرة على الإنطلاق من 0 إلى 60 في أقل من ثانيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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