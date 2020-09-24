تكنولوجيا: تحديث تطبيق Outlook على منصتي iOS والأندرويد ينطلق بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر Ignite عن التغييرات القادمة على تطبيق Outlook الخاص بها على نظامي iOS و Android.

وعلى ما يبدو، سيتم توسيع عناصر التحكم الصوتية في تحديث تطبيق Outlook لدعم المستخدم في إملاء رسائل البريد الإلكترونية القصيرة أو الاتصال بجهة إتصال من التطبيق، بالإضافة إلى القدرة على التحدث بمصطلحات البحث بنفس التجربة السابقة.

سيلاحظ المستخدم أيضًا إقتراحات للرد على الرسائل في رسائل البريد الإلكتروني، كما سيقدم Outlook خيار لإرسال رسائل للاجتماع لإبلاغهم عما إذا كنت متاح أم لا، بالإضافة إلى جدولة أي اجتماع لإنشاء حدث جديد في التقويم الخاص بك.

ولنظام أندرويد، سيحصل المستخدمون على إشعارات جديدة قابلة للتنفيذ حتى تتمكن من الرد على رسالة وارده أو أرشفتها أو حذفها عندما يأتي تنبيه. كما يمكنك أيضًا استبدال هذه الإجراءات الإفتراضية بـ Mark as read و Flag والمزيد.

كما يحصل مستخدمي iOS قريبًا على دعم السحب والإفلات المعلن عنه بالفعل بين OneDrive و Outlook على أجهزة iPad قريبًا.

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تعمل مايكروسوفت أيضًا على جلب ميزات أخرى موجودة في إصدارات أخرى من Outlook (مثل سطح المكتب) إلى iOS و Android. يتضمن ذلك حجز مساحة العمل والتنبؤ بالنص وبيانات الطقس في التقويم الخاص بك وإضافة الرموز التعبيرية إلى رسائلك الإلكترونية، وقالت الشركة إن هذه الميزة الأخيرة ستبدأ في طرحها في العام الجديد.

ولتسهيل حصول الأشخاص الذين يستخدمون Outlook على أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم على تطبيقات الأجهزة المحمولة، قدمت مايكروسوفت أيضًا أداة لتسهل تسجيل الدخول إلى الخدمة على هاتفك إذا كنت قد سجلت الدخول بالفعل على الحاسب المحمول.

فمن Outlook على سطح المكتب أو المتصفح، ستتلقى مطالبة لإرسال رسالة نصية إلى نفسك لتنزيل التطبيق على هاتفك. وعند إعداد تطبيق الجوال، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة على شاشة الحاسب المحمول الخاص بك، وتقول الشركة إنها ستنقل بيانات اعتمادك بأمان من سطح المكتب إلى هاتفك.

قالت مايكروسوفت إن معظم هذه الميزات الجديدة سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن يصل بعضها في المستقبل.

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