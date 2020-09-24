تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ في شحن Surface Hub S2 في شهر يناير بسعر 22000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البرمجيات عن جهاز Surface Hub S2 في شهر أبريل من عام 2019، واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز وتؤكد على بدء الشحن في يناير، على أن يأتي الجهاز بسعر 22000 دولار.

وتشير شركة مايكروسوفت إلى أن جهاز Surface Hub S2 يمكن أن يقدم دعم جيد للتباعد الإجتماعي في المدارس والشركات التي تعمل عن بعد، حيث يتميز الجهاز بشاشة 85 إنش، كما تؤكد مايكروسوفت على أن الشاشة العملاقة يمكن أن تقدم دعم جيد لتستبدل أجهزة العرض والكتابة التقليدية، كما يدعم الحجم الكبير للشاشة التباعد بين الأشخاص حتى ستة أقدام.

وتوفر مايكروسوفت شاشة Surface Hub S2 مع حامل لثبيت الشاشة، أو حامل للحائط، أو حامل متحرك، كما يتميز هذا الإصدار بحجم أنحف بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق، ووزن أخف بنسبة 30%.

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ولقد إستعرضت مايكروسوفت التحديثات المقدمة لجهاز Surface Hub 2S، حيث يمكن أن يدعم تشغيل Windows 10 Pro كامل، أو Windows 10 Enterprise الذي يعمل على أجهزة الحاسب وSurface Hub.

من جانب أخر تستعد الشركة لإطلاق تحديث Windows 10 Team 2020 في شهر أكتوبر، والذي ينطلق بمميزات جديدة لأجهزة Surface Hub 2S، أيضاً من المقرر أن تطلق مايكروسوفت جهاز Surface Hub 2S بحجم 50 إنش في الشاشة للسوق الصيني في وقت لاحق هذا العام.

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