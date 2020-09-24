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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Razer تتعمق أكثر في عالم الأجهزة اللاسلكية، فقد أصدرت أول مجموعة كبيرة من ملحقات الألعاب اللاسلكية والتي تتضمن إصدارات لبعض منتجات Razer الأكثر شهرة، مثل سماعة الرأس BlackShark V2، وفارة DeathAdder V2، ولوحة المفاتيح BlackWidow V3.
تدعي الشركة أن تقنيتها اللاسلكية HyperSpeed توفر زمن انتقال يبلغ 195 ميكروثانية فقط، وتشير إلى أنها أسرع بنسبة 25 في المائة من تقنية منافسيها.
ووفقًا لشركة Razer، توفر سماعة BlackShark V2 Pro ما يصل إلى 24 ساعة من عمر البطارية مع الشحنة الواحدة ونطاق لاسلكي يصل إلى 12 مترًا. كما تحتوي على 2 من تجويف مكبرات الصوت وغطاء ميكروفون جديد، وتزن 320 جرامًا.
تبلغ تكلفة BlackShark V2 Pro حوالي 179.99 دولار.
تقدم Razer فارة DeathAdder V2 Pro بقيمة 129.99 دولار، والتي تعد ببطارية تعمل حتى 120 ساعة عبر Bluetooth أو 70 ساعة من خلال اتصال HyperSpeed. سيكون لديك أيضًا خيار توصيلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل، كما أنها تحتوي على مفاتيح الفارة الضوئية من الجيل الثاني من Razer.
بالنسبة للوحة مفاتيح BlackWidow V3 Pro التي تبلغ قيمتها 229.99 دولارًا، فهي تتميز بعمر بطارية يصل إلى 200 ساعة، وفقًا للشركة. وتقول Razer أيضًا أنها قامت بتحسين المفاتيح الميكانيكية وأغطية مفاتيح Doubleshot ABS. كما هو الحال مع الفارة، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح في الوضع السلكي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Razer تنتج إصدارات بتصميم لاسلكي من أشهر ملحقات الشركة المخصصة للألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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