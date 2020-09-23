تكنولوجيا: Epic تستثمر فى أداة لإنشاء الألعاب بسهولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمول شركة Epic للألعاب Manticore Games Core، وهي أداة تطوير تهدف إلى جعل إنشاء اللعبة أكثر سهولة، وذلك بتمويل قدره 15 مليون دولار، حيث قال آدم سوسمان، رئيس Epic، في بيان: "في Epic، نعتقد أن الصناعة تتجه في النهاية إلى أن تصبح الألعاب أشبه بمنصات مفتوحة حيث يمكن لمنشئي المحتوى بناء عوالمهم الخاصة".
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أضاف رئيس شركة الألعاب، " تجسد Core هذا المستقبل وتمضي خطوة إلى الأمام من خلال توفير البيئة لأي شخص لإنشاء ألعاب رائعة متعددة اللاعبين، وملعبًا متقطعًا حيث يكتشف اللاعبون ترفيهًا لا نهاية له."
وهي أداة يشبهها منشئوها بموقع YouTube ولكن لتطوير الألعاب، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مشاريع تفاعلية رائعة بسرعة، بالإضافة إلى تشغيل أي من هذه الإبداعات داخل المتصفح.
وتشمل الإبداعات الحالية أنواعًا متعددة، بما في ذلك ألعاب الألغاز وألعاب المعركة الملكية وألعاب الموسيقى.
قال جوردان ماينارد من Core: "يمكنني أن أتخيل أنها ثورة في الصناعة، بالطريقة التي كان بها YouTube ثورة في صناعة الفيديو".
كما أنشأت الشركة أيضًا صندوقًا بقيمة مليون دولار لدفع رواتب المبدعين ودخلت مؤخرًا في شراكة مع Dungeons & Dragons.
وركزت Epic منذ فترة طويلة على أدوات إنشاء الألعاب، ولا يقتصر الأمر على جعل محرك Unreal Engine واسع الانتشار، والذي يستخدم الآن ليس فقط للألعاب، ولكن أيضًا لتجارب الترفيه الأخرى مثل The Mandalorian على Disney Plus، ولكنه أضاف أيضًا وضعًا إبداعيًا إلى Fortnite في محاولة لتغذية مجتمع يشبه Minecraft .
و قال فريدريك ديكامبس الرئيس التنفيذي لشركة Manticore صاحبة الأداة في بيان، "نحن معجبون بقيادة Epic في تمكين صناعتنا من خلال التكنولوجيا ونشعر بالتناغم الشديد في رؤية المستقبل لكون متعدد ينشئه المستخدم: نحن نقود إضفاء الطابع الديمقراطي الكامل على المشهد في كيفية صنع الألعاب وتشغيلها، وحتى من يصنع".
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