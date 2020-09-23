شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على كوكب شبيه بالأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يعمل الباحثون حاليا على تحديد جميع مؤشراته بواسطة منظومة SPECULOOS المتكونة من خمسة تلسكوبات، 4 في مرصد بارانال بتشيلي وتلسكوب في مرصد تيد في جزيرة تينيريفي.
ووفقا لتقديرات العلماء، يبلغ نصف قطر هذا الكوكب الخارجي 0.95 من نصف قطر الأرض وحجم نجم EPIC 249631677 الذي يدور حوله يعادل تقريبا خمس حجم الشمس.
ويتحرك هذا الكوكب بسرعة 81 كيلومترا في الثانية وتمتد دورته حول النجم 3.14 يوم، ولم يحدد العلماء كتلته، ويعتقد العلماء، أنه على الرغم من أن الكوكب شبيه بالأرض، إلا أن الحياة عليه بالكاد ممكنة، بسبب قربه من النجم الأم، حيث ستكون درجة الحرارة على سطحه 177 درجة مئوية. لكنهم لا يستبعدون أن يكون جو الكوكب ملائما للحياة.
كما أنهم يأملون بمساعدة تلسكوب جيمس ويب، توضيح هذه المسألة الخاصة بالكوكب مستقبلا.
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